Kadirli\'de Zabıta Denetimi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan araçların temizliğini kontrol etti.
Sıcak hava klima çalıştırılması ile yolcu güvenliği ve sayısını denetleyen ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.
Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
