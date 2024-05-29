Kadirli Kız Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Hizmete Girecek - Son Dakika
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Kadirli Kız Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Hizmete Girecek

Kadirli Kız Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Hizmete Girecek

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış, yapımı tamamlanan Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti. Yurdun inşaatının büyük oranda tamamlandığını ve hayırsever bağışlarıyla kalan kısmın da bir an önce tamamlanarak kız öğrencilere hizmet verileceğini söyleyen Varmış, ayrıca öğrencilere burs vermeye, dezavantajlı okullara kütüphaneler kurmaya ve kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Yeni yönetim kurulunda ise Emine Varmış'ın yanı sıra Sedat Özer, Mehmet Ali Kütküt, Abdurrahman Gündeşlioğlu, Orkun Davutluoğlu, Meral Bozdoğan, Tarık Öncel, Neval Köksalan, Musa Coşkun, Erdem Adaklı, Muzaffer Akgüner, Kenan Topal, Mustafa Beyazıt Çiçekli, Ayşe Efe, Murat Akdoğan, Servet Dallı, Abidin Gürlek ve Oğuzhan Taşkaya yer aldı.

29.05.2024 17:09
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Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış, yapımında sona gelinen Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

Varmış, yazılı açıklamasında, görev süresince uygulamaya koymayı planladıkları hedefleri anlattı.

Vakıf tarafından yaptırılan yurdun inşaatının büyük oranda tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Varmış, "Hayırseverlerimizin bağışları ile kalan kısmın da bir an önce tamamlanarak, kız öğrencilerimizin hizmetine verilmesi planlanıyor. Ayrıca öğrencilerimize burs vermeye, bölgemizdeki dezavantajlı okullarımıza kütüphaneler kurmaya ve kültür sanat etkinlikleri yapmaya, yapanları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varmış'ın şube başkanlığındaki vakıfın yeni yönetim kurulunda, Sedat Özer şube başkan yardımcısı, Mehmet Ali Kütküt şube muhasip üyesi, Abdurrahman Gündeşlioğlu şube sekreteri, Orkun Davutluoğlu, Meral Bozdoğan ve Tarık Öncel üye olarak, Neval Köksalan, Musa Coşkun ve Erdem Adaklı ise yedek yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Denetim kurulunun ise Muzaffer Akgüner, Kenan Topal, Mustafa Beyazıt Çiçekli, Ayşe Efe ve Murat Akdoğan'dan oluştuğu, Servet Dallı, Abidin Gürlek ve Oğuzhan Taşkaya'nın ise yedek denetim kurulu üyesi olarak iki yıl boyunca görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadirli Kız Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Hizmete Girecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli Kız Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Hizmete Girecek - Son Dakika
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