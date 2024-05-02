Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni Seçildi - Son Dakika
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Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni Seçildi

Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni Seçildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı. İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Gürlek ve Ali Cinkara ile muhtarlardan Haşim Yaşkeçeli ve Oğuz Turan Durmuş birlik encümenliğine seçildi. Kaymakam Yakup Güney, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve köylerin sorunlarını çözmek için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

02.05.2024 17:23
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Kadirli Kültür ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Gürlek ve Ali Cinkara ile muhtarlardan Haşim Yaşkeçeli ve Oğuz Turan Durmuş seçildi.

Kaymakam Yakup Güney, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Güney, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet sunmak için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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