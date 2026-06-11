Kadirli Sucuk Ekmek Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Kadirli Sucuk Ekmek Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kadirli Sucuk Ekmek Coğrafi İşaret Tescili Aldı
11.06.2026 16:50
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Osmaniye'nin Kadirli sucuk ekmek lezzeti, coğrafi işaret ile tescillendi; ekonomik ve turizm katkısı bekleniyor.

Osmaniye'nin lezzetlerinden "Kadirli sucuk ekmek" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Kadirli Kaymakamlığı tarafından kurulan komisyonun çalışmalarıyla Osmaniye mutfağının lezzetlerinden "Kadirli sucuk ekmek" coğrafi işaret tescili aldı.

Komisyon Başkanı Ümit Kesme, gazetecilere, yaklaşık bir yıl önce coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptıklarını söyledi.

İlçe için önemli bir süreci başarıyla tamamladıklarını belirten Kesme, "Bu tescil, ürünümüzün özgünlüğünü koruyarak taklitlerinin önüne geçecek, üreticilerimize ekonomik katkı sağlayacak ve Kadirli'mizin gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirecektir. Aynı zamanda ilçemizin tanıtımına ve turizmine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kesme ve komisyon üyeleri Kaymakam Erdinç Dolu'yu ziyaret ederek coğrafi işaret belgesini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadirli Sucuk Ekmek Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cihan Oruç Cihan Oruç:
    geçmiş günlerde böyle tesciller yapılsa çoktan dünyada nam salmış olurduk ama şimdi herkese bu işaret verilince hiçbir kıymeti kalmıyo işin kötüsü bu 0 0 Yanıtla
  • Dilek Hacibekir Dilek Hacibekir:
    ya bu adamlar hiç mi ders almıyo valla aynı şeyi hep yapıyo coğrafi işaret al bunu korudu şunu korudu sonra ne oluyo herkes ayni şeyi satıyo zaten siz de bi araştırın bakalım yok mu başka çözüm 0 0 Yanıtla
  • Önder Turgut Gül Önder Turgut Gül:
    kadirli sucuk ekmek coğrafi işaret aldı hoş da şimdi ne olacak bilemedim yani ülke imajı için güzel ama turizme çevirip para etmeleri lazım yoksa boş bir belge kalır 0 0 Yanıtla
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