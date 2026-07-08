Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haliliye Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Y.S'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla korkuluğu genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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