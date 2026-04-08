Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

ABD'nin bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kan dondurucu olayda, 35 yaşındaki Haitili bir saldırgan, markette çalışan Bangladeş kökenli iki çocuk annesi kadına çekiçle saldırdı.

ÇEKİÇLE BAŞINA DEFALARCA VURDU

Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, saldırganın hiçbir tartışma yaşanmadan kadının başına defalarca vurduğu görüldü. Talihsiz kadın aldığı ağır darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü ve olayın bir nefret suçu olup olmadığının titizlikle incelendiğini bildirdi. Vahşi cinayet, bölgedeki göçmen topluluklar arasında büyük korku ve üzüntüye yol açtı.