Kafasını bidona sıkıştıran yaramaz köpeğin yardımına itfaiye yetişti
HATAY - Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Defne İlçesi Sümerler Mahallesi'nde kafası bidona sıkışan yavru köpeği fark eden itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin kısa süren kovalamacasıyla yakalanan köpeğin kafasına sıkışan bidon çıkarıldı. Bidonun çıkarılmasıyla rahat nefes alan köpek, beslendikten sonra doğal yaşamına bırakıldı.
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