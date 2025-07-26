ANKARA'da kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir kafede kadın garson ile erkek müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müşterinin, elinin tersiyle garsona vurması üzerine tartışma kavgaya döndü. Garson, müşteriyi tekme tokat dışarıya çıkardı. Diğer çalışanlar ve müşteriler garsonu sakinleştirmeye çalıştı. Kavga, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Kafede Kadın Garsonla Müşteri Arasında Kavga - Son Dakika
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