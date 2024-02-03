Kafes-35 Operasyonu ile 34 DEAŞ Üyesi Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu' ile haklarında Interpol kırmızı bülteni ve difüzyon mesajı (Acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terörizmle mücadele kapsamında 'Kafes-35 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; DEAŞ terör örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle Interpol kırmızı bülteni ve difüzyon mesajı ile aranan 13 şüpheli İstanbul'da, 9 şüpheli Kocaeli'de, 8 şüpheli Yalova'da, 1 şüpheli Kayseri'de, 1 şüpheli Bursa'da, 1 şüpheli Düzce'de, 1 şüpheli Yozgat'ta yakalandı. Yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el koyuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.