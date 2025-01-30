Kagame'den SADC Misyonuna Tepki

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Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bulunan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış misyonunun bölgede yeri olmadığını belirtti.

Kagame, X sosyal medya platformunda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın KDC'de yaşanan çatışmalar ve ölen askerler hakkında yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Ramaphosa'nın "gerçekleri çarpıttığını, kasıtlı saldırıda bulunduğunu ve söylemlerinin yalan içerdiğini" savunan Kagame, SADC barış misyonuna ilişkin "Bir barış gücü değildir ve bu durumda yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Kagame, SADC misyonunun Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücü'nün yerini aldığını ve bu durumun müzakere süreçlerinin başarısız olmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Ramaphosa'nın, kendisine, Güney Afrika askerlerini 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun öldürmediğini, KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) öldürdüğünü teyit ettiğini aktaran Kagame, şunları kaydetti:

"Güney Afrika barışçıl çözümlere katkıda bulunmak istiyorsa, bu iyi ve güzel bir şey ancak Güney Afrika bir barış sağlayıcı veya arabulucu rolünü üstlenecek konumda değil. Eğer Güney Afrika çatışmayı tercih ediyorsa, Ruanda meseleyi her zaman bu bağlamda ele alacaktır."

Kagame paylaşımında ayrıca "Ruanda Savunma Gücü (RDF) milisleri" ifadesini kullanan Ramaphosa'yı, RDF'nin milis gücü değil bir ordu olduğu konusunda uyardı.

Ramaphosa'nın paylaşımı

Ramaphosa, paylaşımında, ölen 13 Güney Afrika askeri, SADC barış misyonu üyeleri ve KDC'deki BM Örgütü İstikrar Misyonu (MONUSCO) üyeleri için başsağlığı dilemişti.

RDF için "milis" ifadesini kullanan Ramaphosa, "Güney Afrika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki askeri varlığı herhangi bir ülke ya da devlete karşı bir savaş ilanı değildir." ifadesini kullanmıştı.

SADC Misyonu askerleri ile isyancı grup M23 üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda 13 Güney Afrikalı asker hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

SADC, FARDC'ye silahlı gruplarla mücadelede destek olmak ve bölgede barışı yeniden tesis etmek amacıyla ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde 2 bin 900 asker bulunduruyor.