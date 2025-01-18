Kağıthane Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika
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Kağıthane Çocuk Festivali Başladı

Kağıthane Çocuk Festivali Başladı

Kağıthane Belediyesi, 17-26 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Çocuk Festivali ile ara tatilde çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Etkinliklerde sahne gösterileri, atölyeler ve oyun grupları gibi birçok aktivite sunuluyor.

18.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:55
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KAĞITHANE Belediyesi, ara tatilde çocukların keyifli ve dolu dolu zaman geçirebilmesi için Kağıthane Çocuk Festivali'ni hayata geçirdi. Etkinlik, 17-26 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor ve aileleri ile minik ziyaretçilerini bekliyor.

Festival kapsamında sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz boyama, kum boyama atölyeleri, karikatür etkinlikleri ve oyun grupları gibi pek çok aktivite yer alıyor. Etkinlik, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

'ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ'

Festivalle ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Öztekin, "Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşadı. Biz de ara tatilde onlara güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Hasbahçe Etkinlik Alanı'nı onların eğlenip öğrenebileceği, farklı becerilerini geliştirebilecekleri bir mekana dönüştürdük. Bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmek yerine burada aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Bu yıl İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ettik. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem öğretici bir ortam oluşturduk. Tüm Kağıthane'yi ve İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi için çok özel bir alan hazırladık" dedi.

Öztekin, ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, " Ara tatil, yaz şenlikleri ve Ramazan etkinlikleri gibi programlarla ailelerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde belki balık-ekmek festivali gibi organizasyonlarla yine bir arada olacağız" diye konuştu.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Saltanat Üresin, festivalin çok güzel bir atmosfer sunduğunu belirterek, "Buranın açılması çocuklar için büyük bir ihtiyaçtı. Her şey çok güzel düşünülmüş, çocuklar birbirleriyle kaynaşıyor ve eğleniyor. Mevlüt Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika

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