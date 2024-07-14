Kağıthane'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada 3 şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de yaşanan bir kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İddiaya göre, bir binada yaşayan bir kadın, eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve erkek arkadaş bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı. Polis, olay yerinde kan izleri buldu ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.07.2024 14:31
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Kağıthane'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Talatpaşa Mahallesi Filika Sokak'ta bir binanın giriş katında yaşayan Zahide B, erkek arkadaşı Serdar Kaya'dan ayrıldıktan sonra Fikret Ö. ile görüşmeye başladı. Zahide B'yi arayıp görüşmek istediğini söyleyen Serdar Kaya, beraberinde arkadaşı H.B. ile kadının yaşadığı eve geldi.

Bu sırada evde bulunan Fikret Ö, Zahide B, Seher Ö. ve E.K. ile Kaya arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serdar Kaya, bıçakla ağır yaralandı.

Arkadaşı H.B. tarafından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, yerde kan izleri olduğunu tespit etti.

Evde bulunan Fikret Ö, Zahide B, Seher Ö. ve E.K. gözaltına alındı.

Dairenin su sayacının bulunduğu kutu içerisinde kavga sırasında tutukluk yaptığı belirlenen ruhsatsız tabanca, fişekler ile bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fikret Ö, Zahide B, Seher Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bina sakinlerinden Tarık Türek, gazetecilere, gece saatlerinde bağrışma sesi duyduklarını, olayın aile kavgası zannedildiğini belirterek, "Biz eşi var diye biliyorduk. Meğerse yanındaki erkek arkadaşıymış. Bir kadın daha vardı, onlar çok korktu." dedi.

Kaynak: AA

Kağıthane, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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