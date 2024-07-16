Kağıthane'de Beton Mikseri Kazasında 8 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Kağıthane'de Beton Mikseri Kazasında 8 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası Talebi

Kağıthane\'de Beton Mikseri Kazasında 8 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası Talebi

Kağıthane'de, devrilerek 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü Hüseyin T. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın alkollü olduğu ve kusurlu olduğu belirtilerek, Hüseyin T'nin savunmasına da yer verildiği ifade edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

16.07.2024 11:53
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Kağıthane'de, devrilerek 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü Hüseyin T. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin T. idaresindeki beton mikserinin virajı alamayıp kontrolden çıktığı, bu sırada yaya halde olan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine beton mikserinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Hüseyin T'nin olayın ardından kaldırıldığı hastanede alınan alkol raporunda 0,40 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre de kazanın meydana gelmesinde sanığın kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yeri inceleme raporuna da değinilerek, araçta poşetler içinde ve açıkta boş içki kutuları olduğu ifade edilerek sanığın savunmasına da yer verildi.

Hüseyin T. savunmasında, viraja girerken aracın sağ tarafa doğru yattığını, emniyet kemeri takılı olması nedeniyle kendisinin koltukta takılı kaldığını, ambulans ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığını ifade etti.

Her akşam 2-3 adet alkol aldığını, önceki gece de alkol tükettiğini ve bu yüzden raporda alkollü çıktığını iddia eden sanık, aracında bulunan alkol tenekelerini satmak için biriktirdiğini, çalışırken alkol kullanmadığını, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ileri sürdü.

İddianamede, Hüseyin T'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olayın geçmişi

Kağıthane'de, 30 Haziran'da, virajı alamayarak park halindeki gelin arabasının üzerine devrilen beton mikseri, aracın önünde bulunan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olmuştu. Yaralanan sürücü Hüseyin T, zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Beton Mikseri Kazasında 8 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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