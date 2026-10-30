Kağıthane'de çatıya sıçrayan yangın 4 noktadan müdahaleyle söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kağıthane'de çatıya sıçrayan yangın 4 noktadan müdahaleyle söndürüldü, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de çatıya sıçrayan yangın 4 noktadan müdahaleyle söndürüldü, can kaybı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de çatıya sıçrayan yangın 4 noktadan müdahaleyle söndürüldü, can kaybı yok
Haber Videosu

Kağıthane Talatpaşa'da 5 katlı binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiyenin 4 noktadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmadı; daire ve çatı hasar gördü, bina sakinleri tahliye edildi.

KAĞITHANE'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu.

Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye, yangının bitişikteki binalara sıçramasını önlemek için 4 ayrı noktadan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

'BİNADA KİMSE KALMADI, HERKES ÇIKTI'

Mahalle sakini Harun Sir, "Ben yan tarafta oturuyorum. Siren sesleri gelince yardım etmek için uyandım. Ama maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye gelemedi. Ama çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Ateş henüz sürüyor. İnşallah kötü birşey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır" dedi.

Kaynak: DHA
KağıthaneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş’tan ilk açıklama 90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 03:38:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Kağıthane'de çatıya sıçrayan yangın 4 noktadan müdahaleyle söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android