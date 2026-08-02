Kağıthane'de Duvar Parçası Araçlara Düştü

Kağıthane'de bir binanın duvarından kopan parçaların açık otoparktaki sıfır araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultan Selim Mahallesi'nde 30 Temmuz'da, bir otomobil bayisinin sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda, otoparkta bulunan 12 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler otopark ve çevresinde bir süre inceleme yaptı.

Hasar gören araçların toplam değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

Binanın duvarından kopan parçaların, araçların üzerine düşerek hasar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.