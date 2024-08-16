Kağıthane'de Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Kağıthane'de, husumetlisi olduğu kişiyi silahla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde, 13 Ağustos'ta Y.A'nın (22) kafasına silahla ateş edilerek ağır yaralandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının Ö.F.Y. (23) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarındaki husumetten dolayı tartıştığı Y.A'nın kafasına silahla ateş ettiği, ağır yaralanan Y.A'nın da hastanede tedavi altına alındığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan şüpheli ve yaralı arasındaki kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, başka kişilerin de yer aldığı kavgada, Ö.F.Y'nin motosikletin sepetinden silahı alması, sonrasında Y.A'ya ateş edip kaçması yer alıyor.