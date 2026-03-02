Kağıthane'de Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kağıthane'de Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kağıthane\'de Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti
02.03.2026 11:36
Yokuşta kayarak düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Kağıthane'de park halindeyken yokuşta kayıp aydınlatma direğine çarpan hafriyat kamyonun sürücüsü, aracına binmeye çalıştığı sırada binanın bahçesine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi Karameşe Sokak'ta, çalışır vaziyette duran 34 GGP 186 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Durumu fark eden kamyonun sürücüsü Selçuk A. (56) şoför mahalline binmeye çalıştığı araç aydınlatma direğine çarptı.

Kamyonla birlikte sürüklenen sürücü çarpmanın da etkisiyle binanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekten düşme nedeniyle ağır yaralanan sürücü Selçuk A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu kepçeye bağlanan çelik halatla bulunduğu yerden çekildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kağıthane'de Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
