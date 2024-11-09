Kağıthane'de Kastamonu Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kastamonu Tanıtım Günleri başladı

Kağıthane\'de Kastamonu Tanıtım Günleri başladı

KASTAMONU Tanıtım Günleri Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8-10 Kasım tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor.

09.11.2024 14:19
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KASTAMONU Tanıtım Günleri Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8- 10 Kasım tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor.

Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik Kastamonu'nun kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca ziyaretçiler Kastamonu'nun halk oyunlarını izleyebilecek, geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulabilecek ve el sanatlarını yakından görebilecekler. Kastamonu'nun kültür ve sanat meraklılarını çekecek etkinlik farklı kültürleri bir araya getirirken vatandaşlara keyifli anlar sunmayı hedefliyor. Yoğun bir ilginin gözlendiği etkinliğin ilk günkü programına; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kendisi de Kastamonulu olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin tüm diğer iller gibi çok sayıda güzelliği içinde barındırdığını söyledi.

'KASTAMONU'NUN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMLİ YERİNİ SADECE ÖZEL GÜNLERDE HATIRLAMIYORUZ'

Üç gün sürecek etkinliğin çok sayıda insana ulaşacağının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun tarihimizdeki önemli yerini sadece özel günlerde hatırlamıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren bir ilin çocuklarıyız. İstiklal Savaşı'nda vatan savunmasında bulunan birçok büyüğümüzü şehit verdik. Yine 15 Temmuz'da vatan savunması adına sahneye çıktı Kastamonulular. Allah bu benzeri kötülüklerden muhafaza etsin ama vatan savunmasına dair bir şey yapılması gerekirse hiçbir tereddüdü olmadan bütün illerimiz gibi Kastamonu, yine en ön sırada olmaya devam edecektir. Türkiye olarak milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli şekilde geliştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Kastamonu Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

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