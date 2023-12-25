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Kağıthane'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı - Son Dakika
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Kağıthane'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı

Kağıthane'de motosikletli iki şüphelinin silahla ateş ettiği bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane\'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı
25.12.2023 - 16:45,
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Kağıthane'de motosikletli iki şüphelinin silahla ateş ettiği bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Şengül Sokak'ta yürüyen U.K'ye motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheliler saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ağır yaralanan U.K'yi hastaneye kaldırdı, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişinin U.K'nin yanına geldiği ve ardından silahla ateş edip kaçtıkları yer aldı.

Kaynak: AA
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Kağıthane, Hamidiye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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