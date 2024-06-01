Kağıthane\'de Otomobil Kazası: Motosiklet Sürücüsü Kıl Payı Kurtuldu

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KAĞITHANE'de, yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki otomobilin önünde mola veren bir motosiklet sürücüsü, kazadan 2 saniye önce hareket etmesi sayesinde kıl payı kurtuldu. Otomobildeki bir kadının kolunun kırıldığı, 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Harmantepe Mahallesi Saray Sokak'ta geçtiğimiz perşembe saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Lafcı, yokuş aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Lafcı, sokağın sonundaki cami duvarına çarpmamak için direksiyonu sola çevirerek yan sokağa yönelmek istedi. Araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen cami önünde park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadaşlarıyla kaldırımda sandalyede oturan bir kişiye çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadının kolu kırılırken, sürücü ile kaldırımda oturan kişi hafif şekilde yaralandı.

ÖLÜMDEN 2 SANİYE İLE KURTULDU

Kaza öncesi, park halindeki otomobilin önünde kısa süreli mola veren bir motosiklet sürücüsü ise olası ölümden saniye farkıyla kurtuldu. Kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlarda otomobilin önünde duran motosiklet sürücüsü, kaza anından 2 saniye önce hareket etmesi sayesinde mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Kaza anında kaldırımda yürüyen Ethem Kurukaya "Biz arkadaşlarla parktaydık. Sonrasında caminin önüne gelmiştim. Yukarıdan aracın gaza basarak geldiğini gördüm. O sırada 'Eyvah' dedim. Ancak bu araca vurdu. Kimseye bir şey olmadığı için sevindik. Sonuçta burada çocuklar vardı. Cana gelmediği için sevindik. Ben caminin önünde diğer arabanın yanında duruyordum. Bu araç park halindeydi. Diğer araçta bir sürücü ve yanında iki kadın vardı. Sanırım arkada duran kişinin kolu kırılmıştı. Ambulans geldikten sonra ifade verdiler. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Şoför ve diğer kadın yolcu ayaktaydı. Biz sürücüye sorduğumuzda, 'Kazanın nasıl olduğunu anlamadım' dedi. Frene basıp basmadığını veya tutmadığını bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.