Kağıthane'de Silahlı Kavga: 360 Bin Lira Ceza! - Son Dakika
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Kağıthane'de Silahlı Kavga: 360 Bin Lira Ceza!

Kağıthane\'de Silahlı Kavga: 360 Bin Lira Ceza!
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Kağıthane'de iki sürücü arasında silahlı kavga çıktı, 360 bin lira ceza kesildi ve ehliyetlerine el konuldu.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de trafikte yol kesip araçlarından inen iki sürücü arasında silahlı kavga çıktı. Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülere 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza yazdı. İki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Ç.'nin kullandığı 34 FJK 901 plakalı otomobille Yunus Emre T. yönetimindeki 34 HHN 896 plakalı otomobil trafikte ilerlediği sırada sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobilleriyle yol kesen sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Tarafların birbirine saldırdığını gören çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kavgaya karışan sürücülerin Fırat Ç. ile Yunus Emre T. olduğunu, kullandıkları otomobillerin plakalarının ise 34 FJK 901 ve 34 HHN 896 olduğunu belirledi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU; ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri iki sürücüye 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi kapsamında 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesti. Fırat Ç. ile Yunus Emre T.'nin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, iki otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Silahlı Kavga: 360 Bin Lira Ceza! - Son Dakika

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