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Kağıthane'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırıyı gören bir tanık, saldırganın çocuğu vurduğunu ifade etti.

25.12.2023 - 17:12,  Güncelleme: 17:17
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KAĞITHANE'de yolda yürüyen bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Umut Karçığa'nın ağır yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ferman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen Umut Karçığa(18), yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken Karçığa ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karçığa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırının ardından Karçığa'nın yakınları olay yerine akın etti. Bazı yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kaçan saldırganları yakalanması için çalışma başlatılırken Karçığa'nın 'Taksirle Yaralama' suçundan hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.

ARKADAKİ ÇOCUĞU VURDU

Olayı gören Mustafa Çam, 'İlk önce silah seslerini duydum. Kafamı kaldırdığımda motosikletli iki kişi olduğunu gördüm. Arkada oturan kişi, silahını çıkararak çocuğu vurdu. Sonrasında hemen motosikletleriyle beraber yukarıya doğru kaçmaya başladılar. Çocuk o esnada olduğu yerde kanlar içinde yerde kaldı. Önce polis ekipleri geldi, sonrasında ambulanslar geldi. Yerdeki çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdüler. Duyduğumuza göre de çocuk ölmüş dedi

Kağıthane\'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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