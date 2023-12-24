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Kağıthane'de sopayla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kağıthane'de sopayla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kağıthane'de yaşanan olayda, B.D. isimli şüpheli, evinin önünde tartıştığı H.E.'ye sopayla saldırdı. Olayın ardından H.E. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, B.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, H.E. ile kavga etme sebebinin eşiyle gizli ilişkisi olduğu öğrenildi. Her iki şahsın da daha önce yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Kağıthane\'de sopayla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı
24.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 22:28
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Kağıthane'de sopayla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yahyakemal Mahallesi'nde B.D, evinin önünde gördüğü H.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.D, sopayla H.E'nin kafasına vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, B.D'yi gözaltına alındı. B.D'nin, eşiyle gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü için H.E. ile kavga ettiği öğrenildi.

Öte yandan, B.D. ile H.E'nin yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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