Kağıthane'de sopayla vurarak bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yahyakemal Mahallesi'nde B.D, evinin önünde gördüğü H.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.D, sopayla H.E'nin kafasına vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, B.D'yi gözaltına alındı. B.D'nin, eşiyle gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü için H.E. ile kavga ettiği öğrenildi.

Öte yandan, B.D. ile H.E'nin yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.