Kağıthane'de Yangın Çıkaran İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Kağıthane'de boş meşrubat dolabında çıkardıkları yangının 4 araç ile iş yerinde hasar oluşmasına neden olan iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinin meşrubat dolabından çıkan yangın sonucu dükkan ile 4 aracın zarar görmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada bir kişinin elinde yanan kağıdı meşrubat dolabına bırakması sonucu yangının çıktığını tespit etti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirlediği K.Ş. ile yanında bulunan K.D'yi yakaladı.

Bu arada K.Ş'nin "açıktan hırsızlık" suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Yangının çıkma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli K.Ş'nin yanan kağıtla oynaması ve etrafın dumanla kaplanması yer aldı.