Kahire'de Gazze Sınır Kapısı Görüşmeleri

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Fetih Hareketi ile Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla ilgili önerileri görüştü.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Abdullah Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih Hareketi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acilen sonlandırılmasını, yardımların bölgeye girmesini ve yeniden inşa sürecinin başlamasını istediğini söyledi.

Abdullah, Kahire'de bulunan Fetih Hareketi heyetinin, Hamas heyetiyle Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla ilgili önerilerini görüştüğünü ve öneriler arasında sınır kapısının Filistin tarafının idaresini Filistin yönetiminin üstlenmesi meselesinin de olduğunu dile getirdi.

Abdullah, Mısır tarafından Refah Sınır Kapısı ile ilgili sunulan önerilere ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Mısır, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal ettiği geçen mayıs ayından bu yana sınır kapısının Mısır tarafını da kapalı tutuyor.

Yediot Ahronot gazetesinin dünkü haberinde, Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin başkanlığındaki heyetin Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'la görüşmek üzere Kahire'ye gittiği kaydedilmişti.

Haberde, Kahire yönetiminin, Hamas ve Fetih arasında uzlaşı sağlanması ve ateşkes anlaşması için çalıştığı kaydedilmişti.