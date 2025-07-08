Kahire'de İletişim Merkezinde Yangın - Son Dakika
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Kahire'de İletişim Merkezinde Yangın

08.07.2025 09:03
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Kahire'deki yangında 22 kişi yaralandı, telekom ve internet hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki büyük bir iletişim merkezinde çıkan yangında 22 kişi yaralanırken, ülkenin telekomünikasyon ve internet altyapısında aksaklıklar yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire şehir merkezindeki Ramses Central binasında çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı, yaralıların tedavi için Ramses Caddesi'ndeki Kıpti Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hussam Abdulgaffar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 22'ye ulaştığını, hastaların el-Kattamiye, el-Munira ve ed-Demirdaş hastanelerine nakledildiğini söyledi.

Abdulgaffar, yaralanmaların büyük kısmının boğulma ve birinci derece yanıklardan kaynaklandığını, tüm yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu ifade etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Kahire Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, olası yeniden alevlenmelere karşı binada soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Devlete ait Mısır Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan açıklamada, yangına sivil savunma ekipleriyle işbirliği içinde hızla müdahale edildiği, söndürme sırasında işçilerin güvenliğini sağlamak ve alevlerin yayılmasını önlemek için binanın elektriğinin tamamen kesildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle bazı telekomünikasyon hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İtfaiye çalışmaları tamamlandıktan sonra etkilenen tüm hizmetler tespit edilerek zarar gören kullanıcıların mağduriyetleri giderilecektir. Teknik ekipler, hizmetleri en kısa sürede yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Devlete bağlı Medya Yapım Şehri tarafından yapılan açıklamada ise yangının, şehirde yayın yapan uydu kanallarındaki talk show ve canlı yayın sürelerini etkilemediği ve etkilemeyeceği vurgulandı. Etkinin, internet, sabit hat ve cep telefonu hizmetleriyle sınırlı olduğu, bu nedenle bazı yapımcıların konuklar ve kaynaklarla iletişimde güçlük yaşadığı aktarıldı.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu da ülke genelinde yaşanan bilet rezervasyon sistemi arızası nedeniyle özür dileyerek, bunun internet kesintilerinden kaynaklandığını ve kontrol dışı geliştiğini açıkladı.

Öte yandan Giza Valiliği, yangın nedeniyle valiliğin acil yardım hattında teknik bir arıza meydana geldiğini belirtti. Vatandaşlara hizmetler normale dönene kadar alternatif telefon hatlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı da açıklamasında, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığını belirtti. Bakanlık, onaylı acil durum planının devreye alındığını, tüm uçuşların iptal edilmeden gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, yalnızca sınırlı sayıdaki uluslararası uçuşun alternatif rotalara yönlendirildiği ve bu uçuşlarda da operasyonel prosedürlerin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire'de İletişim Merkezinde Yangın - Son Dakika

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