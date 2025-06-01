Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika
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Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği

01.06.2025 23:22
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Kahire'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk kahvaltısı tanıtıldı, ilişkiler değerlendirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" ve 1 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında, Türk kahvaltısının öne çıkan lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçilik Konutunda düzenlenen ve Mısırlı basın mensuplarının katıldığı kahvaltıda, "Türk kahvaltı kültürünün birbirinden farklı lezzetleri" ikram edildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte Türk kültüründe kahvaltının yeri ve öneminin yanı sıra Türkiye'nin turizm ve gastronomi tanıtımına büyük önem verdiğini, Mısır halkının da Türk yemeklerine ilgi duyduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Türk kahvaltısına özgü sucuk, pastırma, yumurta, tereyağı, bal, kaymak, yoğurt, salatalık, domates, baget ekmeğin yanı sıra börek ve simit ikramında bulunuldu, kahvaltıdan sonra ise meyve, kek ve kurabiye tatlı olarak ikram edildi.

Büyükelçi Şen, etkinlikte Türkiye ve Mısır ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu anlamda giderek derinleşmeye devam ettiğini ve iki ülkenin ilişkilerin temelinde "karşılıklı sevgi, saygı, dostluk bulunduğunu ve ekonomi ve güvenlik gibi ortak menfaatlere yöneldiğini" söyledi.

Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif ve bireysel halka aleti dallarında 2 altın madalya kazanan Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil'i tebrik eden Şen, Asil'in başarılarını takdir ettiğini ve bu başarıların Türkiye ve Mısır'ın ortak gururu olduğunu ifade etti.

Geçen günlerde Mısır Gençlik ve Spor Bakan Eşref Subhi ile samimi ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Şen, gençlik ve spor alanında Türkiye ile Mısır arasında yakın zamanda işbirliği anlaşmasının imzalanmasını umut ettiğini dile getirdi.

Değerlendirmesinde Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik işbirliğini de ele alan Şen, iki ülke arasındaki ticari işbirliğini daha ileri seviyeye taşınması amacıyla Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılması sürecinin devam ettiğini ve bu seferlerin kısa zamanda yeniden başlatılmasını hem kendisinin hem de yatırımcıların dört gözle beklediğini belirtti.

Haziran ayında bir Türk yatırımının Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki açılış törenine gideceğini ifade eden Şen, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin "bölgenin barışını, istikrarını ve kalkınmasını sağlaması açısından büyük bir önem arz ettiğini ve bu doğrultuda geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika

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