Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika
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Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği

Kahire\'de Türk Kahvaltısı Etkinliği
07.06.2026 18:08
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısını tanıttı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türk kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, UNESCO'nun ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü"nde Türk kahvaltı kültürünü tanıttı.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe Mısırlı çok sayıda sanatçı, siyasetçi, yazar ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçilik diplomatı Traje Tama tarafından Türk kahvaltısının özellikleri hakkında bir sunum yapıldı.

Türk kahvaltısını ayıran şeyin, tuzlu peynirlerden ve zeytinlerden tatlı reçellere ve bala kadar uzanan çok çeşitlilik olduğu, hızlı ve sade olma eğilimindeki birçok Batı kahvaltısının aksine, Türk kahvaltısının bolluğu ve misafirperverliği temsil ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, programda yaptığı konuşmada kahvaltıların, toplumun temelini oluşturan ailelerin özellikle hafta sonlarında buluşarak birbirlerine muhabbetlerini yemek yoluyla paylaştıkları, sohbet ettikleri, özlem giderdikleri, dertlerini dinledikleri bir ortam olduğunu söyledi.

Bu vesileyle Mısırlı konuklar için Türk kahvaltısının hem doyurucu hem sağlıklı hem de lezzetli, temel unsurlarından oluşan bir menü hazırladıklarını aktaran Şen, menünün bütün malzemelerinin özellikle herkesin çok sevdiği simidin Türkiye'de cam bardak içinde siyah Türk çayı ile tüketildiğini ve bunun otantik Türk ürünü olduğunu ifade etti.

Şen, Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan kahvaltının bütün dünyada yaygınlaşarak tanıtılmasının ve güçlü bir şekilde güçlü bir yaşam kültürü olarak yerleşmesinin önemine işaret etti.

Güne sağlam bir kahvaltı ile başlayan kişilerin hem ruhen hem bedenen doymuş ve vitamin, protein ve gıdasını almış olarak hayata devam ettiklerini dile getiren Büyükelçi Şen, kahvaltısız güne başlanmasının ve basit bir kahveyle ya da sandviçle yola çıkılmasının yalnızca kişilerin güne gıdasız ve enerjisiz başlamaları anlamına gelmediğini o gün için aileleriyle buluşarak ailelerinden sevgi gıdasını da almamaları anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire'de Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika

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