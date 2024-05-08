Kahire'deki müzakereler bugün tamamlanacak - Son Dakika
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Kahire'deki müzakereler bugün tamamlanacak

Kahire\'deki müzakereler bugün tamamlanacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için yapılan müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi. Müzakerelerde Hamas, Katar ve ABD'li heyetlerin yer aldığı belirtildi. Mısır yetkilileri her türlü senaryoya hazır olduklarını ifade etti. Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasının ardından İsrail saldırılarına devam kararı almıştı.

08.05.2024 02:19
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Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Habere göre, ismi açıklanmayan yetkili, taraflar arasında Kahire'de yürütülen müzakerelerin bugün tamamlanacağını söyledi.

İsrail'e Refah'ta gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olduğunu bildirdiklerini dile getiren kaynak, Mısır'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun dün üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas, Katar ve ABD'li heyetlerin Kahire'deki müzakerelere katıldığı aktarılmıştı.

Katar ve ABD'li heyetlerin Mısır güvenlik heyeti ve Hamas heyetiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilen haberde, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için Mısır'ın çabalarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Kahire, Refah, Mısır, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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