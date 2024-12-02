Kahire Konferansı'nda Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Kahire Konferansı'nda Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Mısır, Gazze'ye insani yardım akışını artırmak için uluslararası konferans düzenledi.

02.12.2024 16:20
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki insani müdahaleyi güçlendirmek için düzenlenen bakanlar düzeyindeki uluslararası konferans, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Mısır'ın El-Kahire el-İhbariye televizyonun haberine göre, Gazze'deki insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Kahire Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İsrail'in Refah Sınır Kapısı ile Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan acilen çekilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'ye acil yardım akışının önemine dikkati çeken Abdulati, Filistinlileri insani açıdan yüzüstü bırakamayacaklarını ifade etti.

Gazze'deki saldırıların durdurulması, altyapının yeniden inşa edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Mısırlı Bakan, Gazze'nin, "uluslararası sistemin İsrail işgalinin ihlalleri karşısında caydırıcı tutum sergilememesinden dolayı daha da kötüleşen ve devam eden bir trajediyle" karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Tel Aviv'i, insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını herhangi bir gerekçesi olmaksızın engellediğini vurgulayan Abdulati, "İsrail, açlığı bir silah olarak, zorla yerinden edilmeyi de Filistinlilere ceza olarak kullanıyor." dedi.

Abdulati, ülkesinin güvenli koşullar sağlandığı sürece Gazze'ye çok sayıda yardım yüklü tır göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

BM kararları uygulanması çağrısı

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa da yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nin erken toparlanması, yeniden inşası ve ekonomisine yönelik planlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Filistin ulusal kurumlarını yeniden birleştirmeye yönelik bir planı da geliştirmeye çalıştıklarını paylaşan Mustafa, İsrail saldırılarının durdurulması ve yardım sağlanması için BM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Filistin halkının kararlılığını ve geleceğini desteklemek amacıyla acil insani yardım taleplerini karşılayan taahhütleri sabırsızlıkla bekliyoruz." diyen Mustafa, uluslararası topluma, UNRWA'yı baltalama çabalarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin himayesinde gerçekleştirilen konferans,"Gazze'deki İnsani Felaketten Bir Yıl Sonra: Acil İhtiyaçlar ve Sürdürülebilir Çözümler" temasıyla düzenleniyor.

Konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in yanı sıra çok sayıda dışişleri bakanı ve temsilci katılıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Gazze'deki İnsani Yardımın Güçlendirilmesine Yönelik Kahire Bakanlar Konferansı"na ülkelerden; uluslararası finans kurumları ile uluslararası örgüt ve kuruluşlardan 103 delegasyonun yer alacağı ifade edilmişti.

Konferansın, "Gazze'ye yardım sağlanmasına ilişkin açık şekilde verilen taahhütlerin güvence altına alınmasını, Gazze'deki insani krize müdahalenin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası desteğin güçlendirilmesini, Gazze halkına acil insani yardım sağlanması çabalarını harekete geçirmeyi ve bölgenin iyileştirilmesinin planlanmasını" amaçladığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire Konferansı'nda Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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