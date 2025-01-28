Kahraman İtfaiyeciler Kurtardıkları Yasaların Yanında - Son Dakika
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Kahraman İtfaiyeciler Kurtardıkları Yasaların Yanında

Kahraman İtfaiyeciler Kurtardıkları Yasaların Yanında

Konya'da çöken apartmanın enkazından kurtarılan Cedan kardeşler, itfaiye ekipleriyle buluştu.

28.01.2025 15:16
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Muhammed, Halid ve Ahmet Cedan, kendilerini kurtaran itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Fatih Büyükoflaz ile İtfaiye Arama Kurtarma Ekip Amiri Çavuş Serkan Balcı, enkazdan 5 ve 7 saat sonra çıkardıkları Muhammed, Halid ve Ahmet Cedan'ı misafir oldukları akrabalarının evinde ziyaret etti.

Kazazedeler, karşılarında kendilerine "hayat elini" uzatan itfaiye ekiplerini görünce büyük mutluluk yaşadı.

Enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra ulaştığı kişiyle arasında geçen diyalog anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Büyükoflaz ile Halid Cedan birbirilerine sarıldı.

Büyükoflaz ve Balcı, Cedan ailesine vefat eden yakınları için başsağlığı diledi.

"Allah onun eliyle bize merhametini gönderdi"

Halid Cedan, AA muhabirine, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını kurtardığını söyledi.

Böyle bir ziyarete sevindiğini anlatan Cedan, "İlk görür görmez bildim. Allah razı olsun, bizi kurtardılar. Çok şaşırdım, onları beklemiyordum. Enkazdayken benim elimden tuttu. Bizi kurtardı. Onlara çok teşekkür ederim. Allah onun eliyle bize merhametini gönderdi." diye konuştu.

Ekiplerin verdiği çekiçle kurtuluşunu kolaylaştırmış

Ahmet Cedan da kendisinin çıkarılmasında emek harcayanlara teşekkür ederek, "Onları görünce hayatın ışığını gördüm, yaşayacağımı hissettim. Rahatladım, dua ediyordum. Çıkınca abimi ve yengemi sordum. Bana bilgi vermediler. Hastanede vefat ettiğini öğrendim." dedi.

Muhammed Cedan da kendileri için büyük mücadele veren ekiplere minnettar olduklarını kaydetti.

Büyükoflaz da enkaz altında Ahmet Cedan'a ulaşmak için büyük çaba gösterildiğini belirterek, "Muhammed ve Halid Cedan'ı alınca orada bir kişinin daha olduğunu söyledi. Muhammed'in sesi de net geliyordu, ışığımızı gördüğünü söyledi. Duvar vardı, ona ulaşamıyorduk. Çekiç verdik, duvarı kırdı ve oradan kendisi çıktı. Bize doğru yaklaştı, sıkışması yoktu, üzerinde moloz da bulunmuyordu. Kendisi yürüyerek çıktı." ifadelerini kullandı.

Balcı ise görevlerini eksiksiz yapmak için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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