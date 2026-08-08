Kahramanım Mehmetçik Resim Yarışması Başladı - Son Dakika
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Kahramanım Mehmetçik Resim Yarışması Başladı

Kahramanım Mehmetçik Resim Yarışması Başladı
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Milli Savunma ve Eğitim Bakanlıkları, resim yarışmasının kazananlarını oylamaya sundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilk ve ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' temalı resim yarışmasında seçici kurul tarafından en yüksek puanı alan 3 eser, MSB'nin sanal medya hesabında halk oylamasına açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne yönelik farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amacıyla 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' temalı resim yarışması 04 Mayıs'ta ulusal düzeyde, resmi eğitim kurumlarında başladı. Yarışma kapsamında serbest katılım ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından hazırlanan eserler; 25 Mayıs'ta okullara teslim edildi. Okullarda kurulan komisyonlar aracılığıyla okul birincileri belirlendi. İlçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar da okul birincileri arasından her ilçenin birincisini belirledi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Garnizon Komutanlığı temsilcileri tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenen il birincileri de 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan seçici kurul aracılığıyla eserler temaya uygunluk, kompozisyon, tekniğe uygunluk, yaratıcı çalışma ve özgünlük kriterleri ile değerlendirilerek dereceye giren eserler puanlamaya tabi tutuldu. Komisyon tarafından en yüksek puanı alan 3 eser, 1'inci, 2'nci ve 3'üncünün belirlenmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı 'X' sosyal medya platformunda halk oylamasına sundu. 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak halk oylaması sonucunda sıralama belirlenecek. Resim yarışmasında her iki kategorinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncüleri iki bakanlığın sanal medya hesapları üzerinden 21 Ağustos'ta ilan edilecek. Ödül töreni ve sergi daha sonra planlanacak.

Kaynak: DHA

Savunma, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanım Mehmetçik Resim Yarışması Başladı - Son Dakika

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