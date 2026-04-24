Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, 23 Nisan'da Koltuğunu İlkokul Öğrencilerine Bıraktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, 23 Nisan'da Koltuğunu İlkokul Öğrencilerine Bıraktı

24.04.2026 10:16  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu, İmrendi İlkokulu öğrencilerine bıraktı.

İmrendi İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan'da öğretmenleriyle birlikte Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Çırpanoğlu, koltuğunu devrettiği minik başkanın heyecanını paylaşırken, çocuklarla yakından ilgilenerek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni

23 Nisan etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Törene Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener ve ilçe protokolü katıldı.

Kutlamalar müzede devam etti

Kutlama programı, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde devam etti. Gazi İlkokulu tarafından hazırlanan programda sergilenen tiyatro gösterileri ve duygu yüklü şiirler izleyicilere özel anlar yaşattı.

Çırpanoğlu, "23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve millet egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve aydınlık bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:19:14.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.