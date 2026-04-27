Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Bizim Önceliğimiz Vatandaşımızın Huzuru, Yüzündeki Tebessümüdür"

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin sosyal yaşam merkezlerinden Sancak Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada konuşan Çırpanoğlu, "Bizim önceliğimiz vatandaşımızın huzuru, yüzündeki tebessümüdür" dedi.

Belediye hizmetlerini "yerinde yönetim" ve "ortak akıl" prensibiyle sürdüren Çırpanoğlu, ilçedeki temaslarına devam ediyor. Son olarak Sancak Çay Bahçesi'ni ziyaret eden Çırpanoğlu, burada hemşehrileriyle uzun süre sohbet etti.

Her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Çırpanoğlu, talepleri bizzat dinleyerek notlar aldı. Çayların içilip dertlerin paylaşıldığı buluşmada, ilçenin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kapımız da gönlümüz de her zaman açık"

Belediyeciliğin sadece park yapmak, asfalt atmaktan ibaret olmadığını, asıl meselenin gönüllere dokunmak olduğunu vurgulayan Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Vatandaşlarımızın talebi bizim talimatımızdır. Kahramankazan'ı birlikte yönetmek, her sokağında huzuru hakim kılmak için her zaman sizlerle birlikte yol almaya devam edeceğiz. Kapımız sizlere her zaman açık olduğu gibi, gönlümüz de her daim sizinle" ifadelerini kullandı.