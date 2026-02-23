Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, İmrendi Mahallesi Sakinleriyle İftarda Buluştu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İmrendi Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Çırpanoğlu, İmrendi Mahallesi'nde iftar programına katıldı. İmrendi Köy Konağı'nda gerçekleştirilen program, Mahalle Muhtarı Hidayet Köken'in öncülüğünde düzenlendi.

İftar programında İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Demirbağ, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri de yer aldı. İftar öncesinde İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından dua edildi.

"Kahramankazan'ı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Program boyunca mahalle sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Çırpanoğlu, ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu yaşamanın önemine vurgu yaparak, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir dönem. Bugün burada İmrendi Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya gelmek bizler için büyük mutluluk. Kahramankazan'ı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.