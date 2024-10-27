Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan Açıklamalar

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu\'ndan Açıklamalar

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, katıldığı programda ilçenin büyümesi için yapılan çalışmaları ve belediyenin mali durumunu değerlendirerek, siyasi geçmişine ve ilçedeki huzura vurgu yaptı.

27.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, katıldığı programda, "Kahramankazan'ın büyümesi için ailemle elimizden gelenin fazlasını yaptık. İnsanlar; ayrıştırmayacağımı, adaletli davranacağımı, insanlara tepeden bakmayacağımı gördü" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kanal 5 ekranlarında Aydın Tufan'ın sunumuyla Ankara Zirvesi'nin konuğu oldu. Programda Başkan Çırpanoğlu, merak edilen soruları yanıtladı. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı, programın ana konusu oldu. Çırpanoğlu, o gün yaşananları detaylarıyla anlattı. Ayrıca programda ilçenin istihdamdaki kazanımlarından bahsedildi.

Başkan Çırpanoğlu, siyasete atılımını, seçim sürecini, ve seçim sonrasını anlattı. Siyasi geleneği olduğundan bahseden Başkan Çırpanoğlu, ilk kadın Milletvekili Satı Kadın'ın torunu olduğunu ve dedesi Remzi Çırpan'ın Kahramankazan'da 4 defa seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Sahadaki stratejisinin 'samimiyet' olduğunu aktaran Başkan Çırpanoğlu, "Doğduğumdan beri Kahramankazan'ın tüm sokaklarına hakimim. Bütün insanlarıyla barışık bir kişi olarak insan ayırmayan bir yapım vardır. Ankara'nın dışından gelen herkese, dedemin geçmiş belediye başkanlığında da her zaman kucak açtık. Kahramankazan'ın büyümesi için ailemle elimizden gelenin fazlasını yaptık. İnsanlar; ayrıştırmayacağımı, adaletli davranacağımı, insanlara tepeden bakmayacağımı gördü" diye konuştu.

Programda Belediye'nin mali durumundan da söz edildi. Başkan Çırpanoğlu, seçim sonrası gündeme gelen haciz konusuna ve geçmiş dönem borçlarına değindi.

"Kahramankazan'a huzuru getirdik"

İlçede sert bir siyasi tutumun olduğunu aktaran Başkan Çırpanoğlu, vatandaşların, Belediye personelinin ve esnafın siyasetten bıktığının altını çizerek, "Ben en önemlisi, Kahramankazan'a huzuru getirdim. Artık herkes Kahramankazan'da rahat bir şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Çırpanoğlu, ilçenin en önemli sorunları arasında yer alan problemine de değindi. Asfalt seferberliğinin başladığını ve taleplerin yerine getirildiğini anlattı. Kahramankazan Kadın Kooperatifi ve Üreten Kadınlar Çarşısı'ndan bahsederek girişimci kadınlara verdikleri desteklerden söz eden Başkan Çırpanoğlu, kadınlara desteklerini artıracaklarını vurguladı. Ayrıca Çırpanoğlu, hayvan barınağında canlılara zarar verilmeden rehabilite edildiğini ve süreç sonunda doğal yaşam alanlarına kavuşturulduğundan söz etti. Ulaşımla alakalı sorunu dile getiren Çırpanoğlu, problemi çözecek proje olan eski terminalin tekrar devreye gireceğini müjdeledi.

Öğrencilere yapılan kırtasiye desteği, sosyal hizmetler, belediyecilik hizmetleri, kültürel etkinlikler, belediyede işçi çıkarımı ve alımı, planlanan proje ve yatırımlar, kentsel dönüşüm programın konuları arasında yerini aldı. Tekrar izlemek isteyenler için programın linki Kahramankazan Belediyesi'nin sosyal platformlarında paylaşıma sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika

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