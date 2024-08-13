Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Aracı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Aracı'na ev sahipliği yaptı

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Aracı'nın düzenlediği etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yarışmalar, şarkılar, danslar, kukla gösterileri ve oyunlar düzenlendi. Ayrıca çocuklara yüz boyama yapılırken patlamış mısır ikramı da yapıldı. Üreten Kadınlar Çarşısı da etkinlikte yerini aldı.

13.08.2024 17:23  Güncelleme: 18:56
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Aracı'nın düzenlediği etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Atila Atalay ve Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt katıldı. Yarışmalar, şarkılar, danslar, kukla gösterileri ve oyunlar, yoğun ilgiyle karşılandı. Ayrıca çocuklara yüz boyama yapılırken patlamış mısır ikramı da yapıldı. 'Gör, keşfet, öğren' sloganıyla gezen Çocuk Etkinlik Aracı, ilçede eğlenceli bir atmosfer oluşturdu.

Aynı zamanda Belediye'nin öncülük ettiği Üreten Kadınlar Çarşısı, gösteri alanında yerini aldı. Çarşıda beğeniye sunulan yemekler, el emeği ürünler, kıyafetler ve takılar da yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Aracı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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