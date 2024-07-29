Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Karanfil Sokak'ta araçların hızını yavaşlatmak amacıyla kasis montajı yaparken; Yazıbeyli ve Kumpınar Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda reglaj çalışmasıyla asfalt kırığı serimi gerçekleştiriliyor. Yılbant Mahallesi'nde ise doğal gaz kazısından zarar gören zemine beton atma çalışması yapılıyor.

Fen İşleri ekipleri, Jandarma Karakolu içerisinde devam eden tadilat çalışmalarında da duvar yıkımı, kapı yeri açımı ve duvar örme işlemlerini tamamlıyor. Ulu Camii'nin avlusunda ve andezit taşlarda yapılan onarımlar, caminin tarihi dokusunun korunmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde andezit taşlar ve mermerlerin tamiri sürdürülüyor. Alpagut Mahallesi Camii'nin iç alçı işleri de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere daha ferah bir öğrenim ortamı sunmak için Fatih Mahallesi Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınıflarında boya çalışmaları yapılıyor. Şehit Alper Kocaman İlkokulu'nun kantininde de boya tadilatı ve bordür taşların onarımı devam ediyor. Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 3103. Cadde'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt öncesi zemin düzleme çalışması yapılıyor. Atatürk Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde eski Kaymakamlık Lojmanı'nın içi boyanıyor.

İçören Mahallesi'nde ise sokak yoluna reglaj çalışması yapılarak, asfalt kırımı serimi gerçekleştirildi.