Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

02.06.2026 10:14  Güncelleme: 11:01
Kahramankazan Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında ilçenin gelişimine yönelik gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çırpanoğlu, yerel sorunlara odaklanıldığını belirtti.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında ilçenin gelişimine yönelik hazırlanan gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kahramankazan Belediyesi 2026 yılı haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Yoklamanın alınmasıyla başlayan meclis toplantısında, ilçenin gelişimine yönelik hazırlanan gündem maddeleri meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oylamada tüm maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Toplantıda Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çırpanoğlu, ulusal siyaset yerine ilçenin yerel sorunlarına ve gelişimine odaklanmayı tercih ettiklerini belirtti. Meclis üyelerinin bu konudaki sağduyulu yaklaşımına teşekkür eden Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasi hayatının gündemi yoğun ama biz Kahramankazan'da yaşanan, Kahramankazan'ın gelişmesine katkıda bulunan konulara meclisimizde yer verdiğimizden dolayı, içimizden duygusal olarak konuşmamız gereken hususlar olsa da bunu meclise taşımanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten herkesin sosyal medyasından kanaatlerini bildirdiği bir dönemdeyiz. Kahramankazan'ın yerel sorunlarına çok fazla etki etmeyeceğinden dolayı bugün o konuları konuşmak doğru olmayacağı için meclis üyelerimiz de itidalli davranıyor. Bugün alınan kararlar ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Çırpanoğlu, toplantının ilerleyen bölümünde meclis üyelerine ilçeye kazandırılması muhtemel yeni bir yatırıma ilişkin ön bilgilendirmede bulundu. Yatırım projesinin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Çırpanoğlu, sürecin kesinleşmesiyle birlikte tüm detayları meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

