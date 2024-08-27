Kahramankazan Belediyesi Üstyapı ve Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde üstyapı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri bakım onarım faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, Kayı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bozulan kaldırım taşlarının tamirini titizlikle gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi Belediye Blokları'ndaki ASKİ su arızasının neden olduğu hasar, kilitli taşların onarımıyla giderildi. Satıkadın Parkı yürüyüş yolundaki bordür taşlar da yenilendi. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin iç ve çevre alanlarında ise bozulan mermer ve andezit taşlarının onarımı tamamlandı.

Ekipler, Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi'nde bulunan bocce sahası için hazırlanan zemine beton attı. Kayı Mahallesi Şehit Fatih Keskin Parkı'ndaki oyuncak grubunun beton atımı da başarıyla tamamlandı, bu sayede parkın güvenliği artırıldı ve kullanımı kolaylaştırıldı.

Fethiye Mahallesi'nde çeşme için kazılan alanlar, ekipler tarafından kapatıldı. Ayrıca, Çimşit Mahallesi girişindeki su hattı kazısı tamamlandı, Emirgazi Mahallesi'nde dere yatağı temizliği yapıldı. İbrahim Bitik İlkokulu'na yeni su bağlantısı sağlandı ve Akçaören Mahallesi mezarlığına modern bir şadırvan inşa edildi.

Fatih Mahallesi Bağlar Caddesi Emirgan Sultan Sokak, Kayı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Emir Sokak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Caddesi, Atatürk Mahallesi Madımak Sokak ve Selpar Sokak Selin Caddesi'nde yol açım çalışmaları da ekipler tarafından tamamlandı. Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Satıkadın Mahallesi'nde yangın riskini azaltmak için bina çevrelerindeki kuru otlar greyder makinesi ile temizlendi. Devlet Hastanesi çevresindeki kuru otlar da temizlendi. Ayrıca, Fatih Mahallesi Efes Pilsen Fabrikası yanında çıkan yangının söndürülmesine ekipler iş makineleriyle destek verdi.