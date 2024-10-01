Kahramankazan\'da Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında zemin iyileştirme, peyzaj düzenleme, aydınlatma arızalarını giderme, çim biçme, ağaç budama işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Kahramankazan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde çift yönlü yol genişletme işlemleri devam ederken, çeşitli mahallelerde de peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

Kumpınar Kültür Merkezi'nin sahne aydınlatma arızaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildi. Satıkadın Mahallesi'nde sanayi içi reglaj ve zemin iyileştirme çalışmaları sürerken, Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi'ne 5 adet çöp kovası montajı yapıldı.

İsmet İnönü Parkı girişine, araçların girişini önlemek için duba montajı yapıldı. Ahi Köyü ve Konağı için 37 adet bank tamiratı gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uçarı Mahallesi Köy Konağı'nda çimleri ve yabani otları biçmeye devam ediyor. Ayrıca, Alparslan Türkeş Parkı'ndaki çimler biçildi ve kapalı halı saha çevresindeki ağaçlar budandı.

Yazıbeyli Mahallesi Köy Konağı'nın çevresindeki yabani ot biçme çalışmaları da tamamlandı. Çimşit Mahallesi'nde cami çevresinde çim biçme işlemleri devam ederken, Kayı Mahallesi Gençlik Merkezi'nde de benzer çalışmalar sürüyor.

Yeni Sanayi Bölgesi'nde zemin iyileştirme işlemlerine de hız verildi. İçören Mahallesi'nde okul bahçesine aydınlatma direği için ankraj betonu atıldı ve yol faaliyetleri sırasında kopan kablolar onarıldı. Ayrıca, Ankara Bulvarı'ndaki otobüs duraklarında bozuk zeminler için beton atılıyor.

Atatürk Mahallesi GMK Caddesi'nde kaldırım taşlarının tamiratı ve Şehit Yusuf Pazar Parkı'nda çim biçme faaliyetleri sürdürülürken; Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Mahallesi Örencik yoluna belediye anons sistemi taktı.

Karalar Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınını söndürme çalışmalarına belediye de iş makineleriyle destek verdi.