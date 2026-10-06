Kahramankazan Belediyesi Meclisi\'nde 2027 bütçesi 1 milyar 800 milyon TL öngörüldü

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da her zaman köklerimizi unutmamamız gerektiğini ifade ediyorum. Geleneklerimize sahip çıkacağız. Hayvancılığımıza sahip çıkacağız. Tarımımıza sahip çıkacağız" dedi.

Kahramankazan Belediyesi'nin ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin gündemine ilişkin çeşitli konular ele alınırken, belediyenin 2027 yılı mali bütçesine yönelik hazırlıklar ve ilçede yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, siyasi parti değişiklikleri ve meclis üyelerinin görevlerine ilişkin gelişmeler de gündeme geldi. Kahramankazan Belediyesi Meclis Üyesi Güneş Karatokuş, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti meclis üyesi oldu. Karatokuş, aynı zamanda Meclis Katip Üyeliği görevinden de istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Zeki Ceylan ise partisinden istifa ederek görevine bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

Meclis Katip Üyeliği seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Mücahit Eyüp Gül, oy birliğiyle Meclis Asli Katip Üyeliği görevine seçildi.

"2027 YILI VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ALTINI DOLDURDUĞUMUZ BİR YIL OLACAK"

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, meclisin ekim ayında yoğun bir çalışma gerçekleştireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ay meclisimiz 19 gün sürecek. Kahramankazan'ın 2027 mali bütçesi için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bütçeyi hazırlarken hayali durumlara girmedik. Bizim için bütçenin gerçekleşme oranı çok önemli. İlgili bakanlıklarımızla görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde Kahramankazan için ek bir bütçe oluşturmayı hedefliyoruz.

İnşallah 2027 yılında Kahramankazan'a çok güzel hizmetler kazandıracağız. Hep birlikte bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. 2027 yılı bizim için biraz daha farklı olmalı. Sözlerimizin altını doldurduğumuz bir yıl olacak. İnşallah 2027 itibarıyla yapacağımız hizmetlerle vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek onu gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız.

2027 yılı için öngörülen bütçe yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL. Bu bütçenin içerisinde personel giderleri, yatırım giderleri ve amortisman bedelleri bulunuyor. Plan ve Bütçe Komisyonumuz çalışmalarına devam etsin. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem meclisimize hem de vatandaşlarımıza gerekli bilgileri sosyal medya aracılığıyla ulaştıracağız."

"70 MİLYON TL TALEP ETTİK, 30 MİLYON ALDIK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan mali destekle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çırpanoğlu, "Nakdi yardım konusunda ben orada asfaltla ilgili bir cümle sarf etmedim. 'Hiçbir ilçeye nakdi yardım göndermedi' dediğiniz zaman ben de 'Bizim belediyemize bir girdi oldu mu, olmadı mı?' diye sorarım. O 30 milyon TL meselesini zaten Mansur Başkan'dan ben istedim. O gün 70 milyon TL talep ettik, 30 milyon TL aldık. Maaşlardan kaynaklı olarak 70 milyon TL talep ettik, 30 milyon TL aldık. Allah razı olsun dedik. Akabinde gerekli yazılar yazıldı ve ilgili kararlar meclisten geçti" dedi.

Yanlış anlaşılabilecek açıklamaların kamuoyunda farklı algılara neden olabileceğine dikkati çeken Başkan Çırpanoğlu, "Burada konuşulan cümlelerde doğru olmayan hususlar olduğu zaman ben bu hususları biraz fazla ciddiye alıyorum. Çünkü bu konuyu duyan vatandaşlarımız, anlatılanların öyle olduğunu zannedebilir. Bazı yanlışları düzeltmek, bir belediye başkanına itham yöneltildiği zaman yanıt vermemek anlamına gelmemeli" ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANKAZAN'A HİZMET EDEMEYECEK NOKTAYA GELMEK İSTEMİYORUM"

Başkan Çırpanoğlu, meclis üyeleri arasındaki siyasi tartışmaların hizmet anlayışının önüne geçmemesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Birbirimizle sürtüşmekten, birbirimizle tartışmaktan Kahramankazan'a hizmet edemeyecek noktaya gelmek istemiyorum. Kahramankazan'ın ihtiyaçları dururken, önemli meseleleri dururken farklı konuları meclisin gündemine taşımayı doğru bulmuyorum. Burada Kahramankazan'ın hayrına cümleler sarf edilmesi gerekiyor. Dışarıdaki dedikoduların meclis toplantısına taşınmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor."

Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti. Canlı hayvan pazarı konusunda Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da her zaman köklerimizi unutmamamız gerektiğini ifade ediyorum. Geleneklerimize sahip çıkacağız. Hayvancılığımıza sahip çıkacağız. Tarımımıza sahip çıkacağız . Güzel bir entegre tesisimiz var, güzel bir Et AVM'miz var. Tarımsal sulamayla alakalı olarak da inşallah devletimizin aldığı karar neticesinde muhtemelen ihaleye çıkılacak. Büyük ihtimalle 2027 yılı içerisinde Kahramankazan'a kazandırılması için çaba sarf ediliyor" diye konuştu.

KAPALI DEVRE SU SİSTEMİ

Kapalı devre sulama sisteminin tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını belirten Çırpanoğlu, "Su buharlaşmasının yüzde 80'ini önleyecek kapalı devre sulama sistemiyle inşallah ilçemizde domateslerimiz de yetişecek, diğer tarımsal faaliyetlerimiz de daha güçlü şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Salça fabrikası projesine ilişkin olarak da değerlendirmede bulunan Başkan Çırpanoğlu, "Salça fabrikası konusunda özel bir işletme yatırım yapmak isterse belediye olarak biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz de çocukluğumuzda yetişen domatesleri arar olduk. Özellikle Güvenç Mahallesi'nde güzel domateslerimiz yetişiyor. İnşallah sulu tarımla birlikte diğer mahallelerimizde de domates üreticilerimizin sayısı artacaktır" dedi.

"HER ŞEY MADDİYATA BAKIYOR"

Toplantıda kapalı durak yapılmasına ilişkin sözlü önerge de gündeme geldi. Önergeye ilişkin değerlendirmede bulunan Çırpanoğlu, belediyelerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasının önemine dikkati çekerek, "İstediğimiz her şeyi keşke yapabilsek. Ancak her şey maddiyata bakıyor. Etkin ve verimli ekonomi diye bir cümle vardır. Beş birimlik bir parayı altı birimlik kullanabiliyorsanız iyi bir belediye başkanısınız. Ama 50 birimlik parayı 30 birimlik kullanırsanız kötü bir belediye başkanısınız. Biz bugüne kadar 17,5 milyon TL'lik bütçeyle 52,5 milyon TL'lik maaşı da ödedik, gündelik hizmetleri de yapmaya gayret ettik. O noktada elimizden gelen çabayı gösterdik. Ancak bu devran böyle gitmez" diye konuştu.

Yeni bütçeyle birlikte Kahramankazan'ın ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap vereceklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'ın izniyle yeni bütçemizle, yeni öngörülerimizle Kahramankazan'ın faydasına olacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Buradaki 25 meclis üyemiz de muteberdir, itibarlıdır. Kimse bu itibara gölge düşürmesin. Hep beraber bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bazı konulara bugüne kadar izin verdik. Bundan sonra Kahramankazan'ın faydasına olan cümlelerde buluşmak dileğiyle."

Toplantıda ayrıca Kahramankazan'ın çeşitli bölgelerinde asfalt çalışmalarının başlayacağı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı.