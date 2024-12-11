Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Hamlesi

Kahramankazan Belediyesi, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla 'Dijital Akademi' projesini başlattı. Öğrenciler, yapay zeka destekli kaynaklara 7/24 erişim sağlayarak sınavlara hazırlanabilecek.

11.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, eğitim alanında önemli bir yeniliğe imza atarak "Dijital Akademi" projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi adı altında bir çalışma yürüttük ve bu sayede eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek adına evlerinize dershanelerimizi getirdik. Sınavlara çalışırken istediğiniz kaynağı elde edebileceğiniz bir dijital dershane artık yuvalarınızda olacak" dedi.

"Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi", öğrenciler için ücretsiz dijital dershane imkanı sunarak, yapay zeka destekli konu anlatımları, testler, etkinlikler, dijital kitaplar ve deneme sınavları ile öğrencilerin sınav hazırlık sürecine katkı sağlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencileri, bu platform üzerinden her an kaynaklara erişerek akademik çalışmalarını sürdürebiliyor. Öğrenciler, 'akademi.kahramankazan.bel.tr' adresinden 7/24 kaynaklara erişebiliyor.

"Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi" tanıtım programı, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından proje tanıtımı ve sunumlar yapıldı. Dijital Akademi'nin hedefleri ve işleyişi hakkında bilgiler paylaşılırken, Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademisi Bilim Kurulu Başkanı Ali Bilgili, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Koordinatörü Mustafa Onmuş, Proje Yöneticisi ve Yazılım Sistem Koordinatörü Necati Karayel projeyi katılımcılara anlattı.

Başkan Çırpanoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okullarımızı desteklemek için bin bir gayret içine girmiş bulunmaktayız. Çünkü eğitime yapılan yatırım ne kadar büyük olursa memleketimize dönüşü o kadar büyük olur. Belediye olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu uğurda da Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi adı altında bir çalışma yürüttük ve bu sayede eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek adına evlerinize dershanelerimizi getirdik. Sınavlara çalışırken istediğiniz kaynağı elde edebileceğiniz bir dijital dershane artık yuvalarınızda olacak. Derslerinize katkıda bulunacak bir platform ortaya koyduk. Derslerinizde başarılı olmak için bizde yöneticiler olarak gayreti fazlasıyla göstereceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kahramankazan, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.