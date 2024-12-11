Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Hamlesi

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, eğitim alanında önemli bir yeniliğe imza atarak "Dijital Akademi" projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi adı altında bir çalışma yürüttük ve bu sayede eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek adına evlerinize dershanelerimizi getirdik. Sınavlara çalışırken istediğiniz kaynağı elde edebileceğiniz bir dijital dershane artık yuvalarınızda olacak" dedi.

"Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi", öğrenciler için ücretsiz dijital dershane imkanı sunarak, yapay zeka destekli konu anlatımları, testler, etkinlikler, dijital kitaplar ve deneme sınavları ile öğrencilerin sınav hazırlık sürecine katkı sağlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencileri, bu platform üzerinden her an kaynaklara erişerek akademik çalışmalarını sürdürebiliyor. Öğrenciler, 'akademi.kahramankazan.bel.tr' adresinden 7/24 kaynaklara erişebiliyor.

"Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi" tanıtım programı, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından proje tanıtımı ve sunumlar yapıldı. Dijital Akademi'nin hedefleri ve işleyişi hakkında bilgiler paylaşılırken, Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademisi Bilim Kurulu Başkanı Ali Bilgili, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Koordinatörü Mustafa Onmuş, Proje Yöneticisi ve Yazılım Sistem Koordinatörü Necati Karayel projeyi katılımcılara anlattı.

Başkan Çırpanoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okullarımızı desteklemek için bin bir gayret içine girmiş bulunmaktayız. Çünkü eğitime yapılan yatırım ne kadar büyük olursa memleketimize dönüşü o kadar büyük olur. Belediye olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu uğurda da Kahramankazan Belediyesi Dijital Akademi adı altında bir çalışma yürüttük ve bu sayede eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek adına evlerinize dershanelerimizi getirdik. Sınavlara çalışırken istediğiniz kaynağı elde edebileceğiniz bir dijital dershane artık yuvalarınızda olacak. Derslerinize katkıda bulunacak bir platform ortaya koyduk. Derslerinizde başarılı olmak için bizde yöneticiler olarak gayreti fazlasıyla göstereceğiz."