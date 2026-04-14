Kahramankazan Genelinde Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

14.04.2026 10:31  Güncelleme: 11:04
Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla üstyapı ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yol yüzeyindeki deformasyonlar onarılıyor ve bozuk kaldırımlar yenileniyor.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde kilit taşı düzeltme çalışmaları gerçekleştirilerek yol yüzeyinde oluşan deformasyonlar giderildi.

Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'nde ise bozuk kaldırımların bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Satıkadın Mahallesi Abdulkadir Cemil Kırımlıoğlu Caddesi'nde yürütülen kaldırım bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Atatürk Bulvarı'nda devam ediyor.

Hasar görmüş tabela direklerinin onarımı da gerçekleştirilerek hem trafik güvenliği hem de kent düzeni sağlanıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
