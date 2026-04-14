Kahramankazan Genelinde Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde kilit taşı düzeltme çalışmaları gerçekleştirilerek yol yüzeyinde oluşan deformasyonlar giderildi.

Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'nde ise bozuk kaldırımların bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Satıkadın Mahallesi Abdulkadir Cemil Kırımlıoğlu Caddesi'nde yürütülen kaldırım bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, Atatürk Bulvarı'nda devam ediyor.

Hasar görmüş tabela direklerinin onarımı da gerçekleştirilerek hem trafik güvenliği hem de kent düzeni sağlanıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.