Kahramankazan\'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

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15 Temmuz De4mokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramankazan'da anma etkinliği düzenlendi.

Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü tarafından Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde düzenlenen programa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz konulu belgeselin gösterimi ile gazi ve şehit yakınlarının 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatmasıyla devam etti.

Gazi Mustafa Zorova 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken hastanede gözünü açtığında merak ettiği tek şeyin sağlık durumundan önce ülkenin durumu olduğunu belirterek, "Gözümü açtığımda nasılsın diye sorduklarında dedim milletimizin durumu, devletimiz, bayrağımız dimdik ayaktaysa, ezanlarımız okunuyorsa ben de iyiyim. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. O günleri yaşamamak için de uyanık olmalıyız, birbirimize devletimize sahip çıkmalıyız." dedi.

Program İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın duasıyla sona erdi.