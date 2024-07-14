Kahramankazan'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Kahramankazan\'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen anma etkinliğine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda gazi ve şehit yakınları, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Gazi Mustafa Zorova, ülkenin durumunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Program, İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın duasıyla sona erdi.

14.07.2024 15:22
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15 Temmuz De4mokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramankazan'da anma etkinliği düzenlendi.

Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü tarafından Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde düzenlenen programa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz konulu belgeselin gösterimi ile gazi ve şehit yakınlarının 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatmasıyla devam etti.

Gazi Mustafa Zorova 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken hastanede gözünü açtığında merak ettiği tek şeyin sağlık durumundan önce ülkenin durumu olduğunu belirterek, "Gözümü açtığımda nasılsın diye sorduklarında dedim milletimizin durumu, devletimiz, bayrağımız dimdik ayaktaysa, ezanlarımız okunuyorsa ben de iyiyim. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. O günleri yaşamamak için de uyanık olmalıyız, birbirimize devletimize sahip çıkmalıyız." dedi.

Program İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Mahmut Ay, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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