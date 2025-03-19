Kahramankazan'da 18 Mart Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 18 Mart Etkinlikleri Düzenlendi

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kahramankazan’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

19.03.2025 10:28
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(ANKARA) - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kahramankazan'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kahramankazan'da 18 Mart dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Çanakkale'nin tarihi önemini ve Türk milletinin kahramanlık destanını bir kez daha hatırlatmayı amaçladı.

Program, Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkileyici bir program sunuldu.

Etkinlikler çerçevesinde "Bir Yanımız Hep Çanakkale 3 Boyutlu Tasarım Sergisi" açıldı. Sergide, öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni yansıtan el emeği tasarımları ve modelleri ziyaretçileri tarafından incelenerek tebrik edildi. Sergi, ziyaretçilere Çanakkale'nin ruhunu yeniden yaşatma fırsatı sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an okutularak aziz şehitler anıldı.

Öğrenciler, "Bir Yanımız Hep Çanakkale" adlı tiyatro gösterisinde Çanakkale'deki zaferin hikayesini canlandırarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda "Bir Yanımız Hep Çanakkale 3 Boyutlu Tasarım Yarışması"nda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Programın ardından ilçe protokolü Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Mezar başında dualar edilirken şehitler bir kez daha anıldı.

Kaynak: ANKA

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