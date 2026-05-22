Kahramankazan'da 3 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
