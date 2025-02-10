Kahramankazan'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kahramankazan'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Kahramankazan\'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı.

10.02.2025 15:29  Güncelleme: 15:32
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ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kahramankazan ilçesi Altay Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederek yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yanan dairenin sahibi Ali Çakar, evde kiracı oturduğunu söyleyerek, "Dumanı gördüm, geldiğimde yangın büyümüştü. Neden çıktığı hakkında bilgim yok. Çatı katı komple yanmış. Yaralı yok; ama maddi hasar çok" dedi.

Binada oturanlardan Mehmet Özdinç de alt kattaki komşusunun uyarısı üzerine yangını fark edip dışarıya çıktıklarını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

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