Kahramankazan'da Artvin Rüzgarı... Yusufelililer, Bişi Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
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Kahramankazan'da Artvin Rüzgarı... Yusufelililer, Bişi Festivali'nde Buluştu

08.06.2026 10:22  Güncelleme: 10:45
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Kahramankazan'da yaşayan Artvin Yusufelililer, geleneksel Bişi Festivali'nde bir araya geldi. Festivale belediye başkanı, milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı, yöresel lezzetler ve halk müziği eşliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

(ANKARA) - Kahramankazan'da yaşayan Artvin Yusufelililer, gelenekselleşen Bişi Festivali'nde bir araya geldi. Festival, yoğun katılıma ve renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramankazan Belediyesi Kayı Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen Bişi Festivali'ne, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Artvin'e özgü yöresel lezzetlerin ikram edildiği festivalde, katılımcılar geleneksel halk müziği eşliğinde doyasıya eğlendi. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşandığı etkinlikte, Kahramankazan'da yaşayan Yusufelililer hem hasret giderdi hem de kültürlerini gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadı.

Kültürlerin yaşatıldığı sürece toplumların var olabileceğini dile getiren Çırpanoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kültür, bir toplumun hafızasıdır ve ancak yaşatıldığı sürece varlığını sürdürebilir. Kahramankazan'ımız, Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı kültürleri, farklı renkleri bünyesinde barındıran muazzam bir mozaiktir. Bugün burada, Yusufelili hemşehrilerimizin bu güzel geleneğini yaşatma iradesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Farklı coğrafyalardan gelip Kahramankazan'ı ortak evimiz yapan tüm vatandaşlarımızın kendi geleneklerini, örf ve adetlerini yaşatması bizim en büyük zenginliğimizdir. Bizleri bir arada tutan, bizi biz yapan en güçlü bağ işte bu birlik ve beraberlik ruhudur. Belediye olarak, bu değerli kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya ve bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz."

Festival, çekilen hatıra fotoğrafları ve yöresel halk oyunlarının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Artvin Rüzgarı... Yusufelililer, Bişi Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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