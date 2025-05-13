Kahramankazan'da Engelli Bireylere Özel Kına Gecesi Düzenlendi

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için kına gecesi düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Rabbim bu güzel evlatlarımızın damatlıklarını da görmeyi nasip etsin. Güle güle gidip gelsinler inşallah. En büyük asker bizim asker" dedi.

Engelliler Haftası kapsamında Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Engelli Askerlik Kına Gecesi", renkli görüntülerle izleyenlere hem duygusal hem de unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik, Belediye önünde büyük bir coşku ve heyecanla başladı. Başkan Çırpanoğlu, makam aracını Türk bayrağıyla süsleyerek, asker adaylarıyla ilçe turuna çıktı. Daha sonra kalabalık bir konvoy eşliğinde Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'ne ulaşan özel bireyleri, yine Başkan Çırpanoğlu karşıladı.

Program, Ankara'ya özgü oyun havaları eşliğinde devam etti. Çırpanoğlu, özel bireylerin masalarını tek tek dolaşarak sohbet etti, aileleriyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da özel evlatlarını vatani görevlerine uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Rabbim bu güzel evlatlarımızın damatlıklarını da görmeyi nasip etsin. Güle güle gidip gelsinler inşallah. En büyük asker bizim asker!" dedi.

Engelli gençler, 15 Mayıs'ta gerçekleşecek bir günlük temsili askerlik görevinden önce doyasıya eğlendi.